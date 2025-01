Verband sieht Belebung am Immobilienmarkt

ShareYourDream schrieb 26.01.25, 13:00

3) Laut Aussage Vorstand DW ist ein Delisting bei aktuellem Freefloat nicht in Planung. Könnte ein Thema werden, bei hoher Einreichungsquote und stark reduziertem Freefloat.



7) DW Buchwert in der Vonovia Bilanz wurde mit 26,26 € (oder 28,28 €) beziffert. Die Antworten kamen teilweise wie aus einem Maschinengewehr (nicht anders als die Fragen), war absolut unmöglich alle Details festzuhalten.



Die HV hat vom Start zum Finish 11 1/2 h gedauert und der Unterhaltungswert hielt sich in Grenzen. Aber was solls, die 5 Anwälte in Aktion zu sehen, hat etwas Mut für das Spruchverfahren gemacht. Weniger überzeugend und viel zu zahm waren SdK und DSW.