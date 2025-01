JEFFERIES stuft Nordea auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Nordea von 12,40 auf 13,30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das vierte Quartal der skandinavischen Bank sei solide gewesen und das Momentum halte im neuen Jahr an, schrieb Analyst Alexander Demetriou in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar./ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2025 / 09:36 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2025 / 19:00 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Nordea Bank Abp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,42 % und einem Kurs von 11,48EUR auf Tradegate (31. Januar 2025, 12:28 Uhr) gehandelt.