JPMorgan senkt Ziel für Intel auf 23 Dollar - 'Underweight'

Hallo,Software, Hardware... IT, Technik interresiert mich halt, sowohl privat als Hobby als auch beruflich als auch an der Börse. Ich habe schon immer meine PCs selbst gebaut, ein wenig programmiert (raspi und co) und Techniktrends verfolgt. Keine Ahnung warum, das ist seit Anfang der 90er Jahre so.Zu deiner Frage: AMD ist in den Bereichen gut aufgestellt, wo Intel schlingert, also expliziet Server / Datacenter (da wird das große Geld verdient) und zunehmend auch im Desktop Bereich. Intel ist immer noch im mobile (Notebook) Seqment vorne. Aber die AMD CPUs sind im Notebookbereich auch gut und verkaufen sich ganz gut. Im HPC / KI Bereich hat AMD gute Hardware, kann aber nicht mit Nvidia mithalten... vor allem fehlt AMD die CUDA Framework/Plattform, die Nvidia so weit nach vorne bringt.AMD hat eine super Fertigung mit TSMC und ein starkes Management. Egal was Intel aus dem Hut zaubert, AMD kann immer sofort kontern und hat die passende Antwort parat. Früher konnte AMD nur über den Preis konkurrieren, doch seit mehreren Jahren sind die CPUs einfach Leistungsstärker und besser an die jeweilige Zeilgruppe angepasst. Die Produkte sind gut designed, AMD versteht worauf es für den jeweiligen Einsatzzweck ankommt. Und AMD hatte einfach durch die TSMC Fertigung jahrelang einen Joker bzw, Ass im Ärmel gehabt. Das wird sich nun ändern, da nun auch Intel zunehmen auf TSMC setzt.Ob ich eine AMD zur aktuellen Bewertung kaufen würde? Nein, wäre mir zu teuer. Es wird für AMD zunehmend schwerer noch Marktanteile zu gewinnen und weiter stark zu wachsen. Auch AMD kämpft mit neuer Konkurenz wie ARM Prozessoren im Desktop. Und im Gamingbereich fällt man gegen Nvidia weiter zurück. Intel könnte erstarken, wenn Intel die A18 Fertigung doch noch hinbekommtDer Chip Sektor, also Halbleiter allgemein, ist ein zyklischer Sektor: das heißt es geht ein paar Jahre lang hoch, die Nachfrage steigt, es werden neue Fabs gebaut... die ganze Branche verdient super viel Geld, die Aktien steigen. Doch ein paar Jahre später sind die neuen Fabs da, es gibt extrem hohe Fertigungs-Kapazitäten und dann kommt es zur Nachfrageschwäche. Die Fabs können nicht mehr ausgelastet werden, TSMC muss die Preise senken, die Endkunden wollen billige Chips und kaufen weniger. Man spricht auch vom Boom --> Bust --> Boom.Im Moment stehen wir, meiner Meinung nach, am Ende der KI Boom Phase. Ob es in diesem Jahr zum Bust kommt oder erst 2026 wird sich zeigen. Aber das nach dem Boom ein Bust kommt ist fakt. Dann wird es alle Halbleiter Firmen viel günstiger geben als heute. Und ob Intel den nächsten Bust übersteht ist unklar.Daher habe ich derzeit gar keine Halbleiter Firmen im Portfolio. Würde man mich zwingen eine zu kaufen, wäre es wahrscheinlich Qualcom. Aber so warte ich einfach bis ich die Halbleiterwerte wieder günstig kaufen kann. Da kann es durchaus mal 50 - 70% runter gehen. Und es wird alle treffen, die Hersteller wie TSMC, Globalfoundrys, Samsung und Intel, die Maschinenbauer wie LAM, KLA oder ASML, die Chip Designer wie AMD, ARM und Intel, und natürlich wird es auch eine Nvidia massiv treffen.Tja, du bist halt einfach mal 4 Jahre zu spät dran. Da war die Zeit um in AMD, Nvidia und Co. einzusteigen. Jetzt ist eher die Zeit zum ernten... oder glaubt ihr, dass das Wachstum noch lange so weiter geht? Die Erfahrung sagt nein, es wird kippen, die Frage ist nur wann genau.VG G