Dax arbeitet sich am Mittag zu Höchststand - Siemens Energy vorn

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax hat am Freitag nach einem Start in den Handelstag auf Rekordniveau bis zum Mittag sein Allzeithoch weiter ausgebaut und zwischenzeitlich 21.799 Punkte erreicht. Gegen 12:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 21.787 Punkten berechnet, 0,2 Prozent über dem Schlussniveau vom Vortag. An der Spitze der Kursliste rangierten die Siemens-Energy-Aktien, am Ende die Papiere von Deutscher Post, Daimler Truck und Merck.



"Gefragt sind die alten Favoriten wie die Aktien von Siemens Energy, Rheinmetall und Sunrise", kommentierte Marktanalyst Andreas Lipkow. "Es werden aber zugleich auch einige Gewinne bei den Aktien von Daimler Truck und Merck mitgenommen."





