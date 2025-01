AKTIE IM FOKUS Siemens Energy in Rekordnähe - Kurseinbruch fast ausgeglichen Im rekordhohen Dax haben am Freitag die Papiere von Siemens Energy ihre kräftige Erholung seit dem Kursrutsch zu Wochenbeginn fortgesetzt. Sie gewannen am frühen Nachmittag als bester Wert im deutschen Leitindex 3,7 Prozent auf 58,82 Euro. Die …