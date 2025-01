Onlinehandel wächst - Ältere als neue Kundengruppe

8-lagig schrieb 08.12.24, 19:55

Habe mir Qube und seine LV Positionen mal näher angesehen. Qube hat in den letzten 6 Monaten fast nur aufgebaut. Extrem viel zwischen 15.Juli-17.Juli bei Kursen von ca. 40,40 Euro. Auf dem Tief am 10. September bei 34 Euro haben sie so gut nichts gecovert. Das haben sie verka*** .



Die dürften bei 40 Euro keinen cent im Plus sein. Duch die gute Presse angeschoben ist zu erwarten dass Qube covert um die Verluste zu begrenzen, da an zu nehmen ist dass das Papier Richtung 44 Euro läuft.

Bei den anderen Banditen dürfte es ähnlich laufen, je nachdem wie Risikobereit sie sind.



MACD sendet Kaufsignal. Bollinger Bänder haben Luft nach oben und RSI ist im grünen Bereich. Spricht nichts gegen die 44 in den nächsten Tagen.

Für morgen sind lt. Bollinger schon mal 42 möglich.