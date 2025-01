Zweifel bei SPD und Grünen an Merz und Union

(Im letzten Absatz, 1. Satz, muss es richtig heißen: Auch die Grünen-Politikerin rpt Grünen-Politikerin Katrin Schmidberger, Abgeordnete im Berliner Abgeordnetenhaus und Direktkandidatin für den Bundestag im Berliner Wahlkreis 82.)



BERLIN (dpa-AFX) - Nach der Durchsetzung eines Unionsantrags mit Stimmen der AfD äußern Politiker von SPD und Grünen Zweifel an einer Koalition mit CDU/CSU und an der Eignung von Unionskandidat Friedrich Merz als Kanzler. "Was Merz gemacht hat, nach diesem Wortbruch, nach dieser Kopflosigkeit: Dieser Mann darf auf keinen Fall mehr Kanzler werden", sagte der Grünen-Politiker Anton Hofreiter der "Süddeutschen Zeitung".