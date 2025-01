AKTIEN IM FOKUS Rüstungswerte weiter gefragt - Rheinmetall mit nächstem Rekord Das Interesse der Anleger an Rüstungswerten bleibt 2025 ungebrochen. Vor allem betrifft dies die Rheinmetall -Aktien, die weiter von Rekord zu Rekord eilen. Am Freitag zogen sie unter den größeren Dax -Gewinnern um 1,6 Prozent an und kosteten in der …