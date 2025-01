q.beyond AG (von Montega AG): Kaufen

Unternehmen: q.beyond AG

ISIN: DE0005137004



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 31.01.2025

Kursziel: 1,20 EUR (zuvor: 1,00 EUR) Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Christoph Hoffmann, Kai Kindermann

Q4-Preview: Erfolgreicher Jahresabschluss erwartet - 2025 dürfte weitere Margenausweitung bringen



q.beyond wird Anfang März die vorläufigen Zahlen für das vergangene Jahr berichten. Dabei dürfte die FY-EBITDA-Guidance am oberen Ende erreicht werden. Auch über 2024 hinaus dürfte QBY das hohe operative Momentum fortsetzen, sodass wir in 2025 ein EBITDA-Wachstum im mittleren zweistelligen Prozentbereich erwarten.



Im Jahresverlauf hat das Unternehmen die ursprüngliche Guidance für 2024 von Umsätzen i.H.v. 192,0 - 198,0 Mio. EUR und einem EBITDA-Wachstum von 40% auf 8,0 -10,0 Mio. EUR konkretisiert. Im Rahmen der Veröffentlichung der Q3-Zahlen wurde ein Umsatz von 'eher rund' 192 Mio. EUR sowie ein EBITDA-Wachstum von deutlich mehr als 40% auf 8,0 - 10,0 Mio. EUR in Aussicht gestellt. Ende November wurde das EBITDA mit einer geplanten Marge von rd. 5% weiter präzisiert. Unter der Annahme, dass QBY eine EBITDA-Marge von 5,0% bei einem Umsatz von 192,0 Mio. EUR erzielt, würde sich ein EBITDA i.H.v. 9,6 Mio. EUR ergeben.



[Tabelle]



Umsatzseitig würde die Guidance auch mit einem leichten Rückgang im Vergleich zum Vorjahresquartal erreicht werden. In den ersten drei Quartalen konnte jeweils ein Umsatzwachstum im niedrigen einstelligen Bereich erzielt werden (9M/24: Umsatz +2,1% yoy), wobei wir aufgrund des aktuellen konjunkturellen Gegenwinds ein nahezu konstantes Umsatzniveau im Schlussquartal erwarten (MONe: +0,2% yoy). Auf Ergebnis-Ebene beträgt das EBITDA nach 9M 6,4 Mio. EUR, sodass in Q4 noch 3,2 Mio. EUR zum Erreichen einer EBITDA-Marge von 5,0% benötigt werden. Der berichtete Vorjahreswert i.H.v. 5,8 Mio. EUR war durch Einmaleffekte wie einer positiven Finanzamt-Entscheidung verzerrt, sodass sich operativ ein EBITDA von 2,4 Mio. EUR ergab (oper. EBITDA-Marge in Q4/23: 4,7%). Dementsprechend erwarten wir auch in Q4/24 eine signifikante Margenexpansion i.H.v. 1,8PP.

Weitere Margensteigerung avisisert: Das Unternehmen hat zuletzt eine Zielmarge von 7,0 - 8,0% für 2025 sowie eine mittelfristige Ziel-EBITDA-Marge i.H.v. 10,0% kommuniziert, was selbst bei stagnierendem Umsatz zu einer Verdopplung des EBITDA führen würde. Die avisierten Margensteigerungen sollen einerseits durch organisationsweite Produktivitätssteigerungen (u.a. Einsatz von KI-Tools, Optimierung der Auslastung der bestehenden Consultants) und andererseits durch die Konzentration auf die fünf Fokusbranchen sowie den vermehrten Ausbau von Personal außerhalb Deutschlands erzielt werden. Die Near- und Offshoring-Quote soll im nächsten Jahr auf 20% und mittelfristig auf 30% steigen.



Von einem aktuellen Level i.H.v. 13,0% (Stand: Q3 2024) ausgehend, würde eine Near- und Offshoring-Quote von 20% eine Margensteigerung von 1,4PP und eine Quote von 30% eine Steigerung i.H.v. 3,4PP implizieren. Dadurch würde die von uns erwartete EBITDA-Marge von 5,0% in 2024 auf 6,4% bzw. auf 8,4% steigen und bereits den Großteil der angestrebten

Profitabilitätsverbesserung abdecken. Vor dem Hintergrund des zuletzt langsameren Anstiegs der Quote (von 11% auf 13% in den letzten drei Quartalen), erscheint uns zwar das avisierte Ausbautempo ambitioniert, das absolute Zielniveau ist u.E. jedoch mittelfristig erreichbar.

Insgesamt halten wir auch die mittelfristige Ziel-EBITDA-Marge von 10% in beiden Segmenten von QBY für realistisch. So erzielte der Wettbewerber DATAGROUP (ähnliches Geschäftsmodell wie QBY-Segment Managed Services) zuletzt eine EBITDA-Marge von 15,2% (FY 23/24). Im Bereich Consulting erzielen beispielsweise adesso oder Nagarro EBITDA-Margen von 6,9% bzw. 13,9% (je 9M/24) und weitere Peers ebenfalls EBITDA-Margen im Bereich von 10%. Insgesamt sind wir von der Fortsetzung des operativen Momentums und den internen Effizienzmaßnahmen überzeugt und erwarten in 2025 eine Margensteigerung um 2,2PP auf 7,2% (aktuelle Unternehmens-Guidance: 7-8%). Ebenfalls erwarten wir ab 2025 einen positiven Jahresüberschuss, der einen wichtigen Schritt in Richtung Dividendenfähigkeit des Unternehmens darstellt.



Erneut positiver Free Cashflow erwartet: 2023 wurde bereits ein positiver Free Cashflow berichtet (1,7 Mio. EUR), der ursprünglich erst für 2024 angestrebt wurde. Auch im abgelaufenen GJ dürfte QBY mit einem positiven FCF abgeschlossen haben (MONe: 3,2 Mio. EUR) und diesen in 2025 auch dank des Cash-Zuflusses aus der positiven Finanzamtentscheidung (siehe Comment vom 13.03.2024) deutlich auf 8,8 Mio. EUR ausbauen.



Schnelleren Turn-Around in Prognosen reflektiert: Aufgrund der erwarteten starken Margensteigerung in 2024 und dem sich schneller abzeichnenden TurnArounds erhöhen wir unsere mittelfristigen Profitabilitätserwartungen. So prognostizieren wir in 2026 eine EBITDA-Marge i.H.v. 8,0% (zuvor: 7,1%) und 8,6% in 2027 (zuvor: 7,6%). Zudem haben wir eine TV-EBITDA-Marge i.H.v. 9,5% abgebildet, die auf dem u.E. langfristig erzielbaren Margenniveau der Branche liegt.



Fazit: Die von uns prognostizierte Erreichung der konkretisierten Guidance, die sich ergebnisseitig deutlich in der oberen Hälfte des ursprünglichen Ausblicks befindet, dürfte das Anlegervertrauen weiter stärken. Auch wenn wir vorerst keine zweistelligen EBITDA-Margen prognostizieren, halten wir das Unternehmen mit einem EV/EBITDA i.H.v. 4,0 für 2025 für unterbewertet. Wir bekräftigen unsere Kaufempfehlung mit einem erhöhten Kursziel i.H.v. 1,20 EUR.



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++



Über Montega:



Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/31697.pdf



Kontakt für Rückfragen:

Montega AG - Equity Research

Tel.: +49 (0)40 41111 37-80

Web: www.montega.de

E-Mail: research@montega.de

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



2079167 31.01.2025 CET/CEST



°



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur q.beyond Aktie Die q.beyond Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,28 % und einem Kurs von 0,714 auf Tradegate (31. Januar 2025, 14:39 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der q.beyond Aktie um +0,87 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,95 %. Die Marktkapitalisierung von q.beyond bezifferte sich zuletzt auf 90,44 Mio.. Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1,0000Euro. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1,0000Euro und das höchste Kursziel liegt bei 1,0000Euro was eine Bandbreite von +37,74 %/+37,74 % bedeutet.



Rating: Kaufen

Analyst:

Kursziel: 1,20 Euro