Commerzbank rasiert Markterwartungen: Dividende wird fast verdoppelt!

Aktionäre können sich auf eine erhöhte Dividende von 65 Cent pro Aktie freuen, nachdem sie im Vorjahr noch 35 Cent betrug. Zudem plant das Geldhaus einen weiteren Aktienrückkauf in Höhe von bis zu 400 Millionen Euro. "Die Commerzbank ist und bleibt ein attraktives Investment", erklärte CEO Bettina Orlopp, die den Übernahmevorstoß der italienischen Unicredit abwehren will. Die Commerzbank-Aktie steigt nach Vorlage der Zahlen um rund 2 Prozent.

Tipp aus der Redaktion: DAX: Nach den Hochs die Korrektur? In unserem kostenlosen Spezialreport zeigen wir Ihnen Strategien und Ideen auf, wie Sie sich gegen mögliche Kursverluste mit Instrumenten wie Optionsscheinen oder Zertifikaten schützen können. Hier anfordern!

Die Bank profitierte von einem robusten Ertragswachstum und einer verbesserten Kostenquote. Die Eigenkapitalrendite stieg auf 9,2 Prozent, deutlich über dem eigenen Zielwert von 8 Prozent. "Wir haben unser Kapitalrückgabeversprechen an unsere Aktionärinnen und Aktionäre übererfüllt", so Orlopp. Insgesamt flossen 2024 rund 1,73 Milliarden Euro an die Aktionäre, was einer Ausschüttungsquote von 71 Prozent entspricht.

Analysten hatten einen Nettogewinn von 2,5 Milliarden Euro erwartet, doch die Commerzbank konnte mit 2,7 Milliarden Euro diese Prognose übertreffen. Die Bank sieht weiteres Wachstumspotenzial. Das mittelfristige Ziel bis 2027 sieht eine Erhöhung der Eigenkapitalrendite auf 12,3 Prozent, Erträge von 13,3 Milliarden Euro und einen Nettogewinn von 3,6 Milliarden Euro vor.

Unicredit hat sich über Derivate bereits 21 Prozent der Commerzbank gesichert und strebt eine Erhöhung auf knapp 30 Prozent an. CEO Andrea Orcel wirbt für eine Übernahme, doch die Commerzbank betrachtet den Vorstoß als feindlich. Orlopp will am 13. Februar in Frankfurt weitere Details zur Strategie präsentieren und ihre Argumente für die Eigenständigkeit der Bank untermauern.

Die Commerzbank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,88 % und einem Kurs von 18,75EUR auf Tradegate (31. Januar 2025, 15:06 Uhr) gehandelt.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Zentralredaktion





Zu günstig, um wahr zu sein? Fünf Value-Kracher für 2025 Jetzt Report kostenlos herunterladen!