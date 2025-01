Gewinne erwartet - Dow winkt Rekord, Apple gefragt

beim Thema "Dividenden zukaufen" fühl ich mich gleich immer persönlich angesprochen.Ich weiß dass es für Dich schwer nachvollziehbar ist, das sich mancher Otto-Normalanleger mit so profanen Dingen wie "Rentenlücke schließen" beschäftigen muss. Und für mich war zu Threadstart gleich klar, dass ich nur mit einer agressiven Dividendenpolitik in dem Alter überhaupt noch was zustande bringen kann. Eins ist wenn man mit Ü50 mit dem Depotaufbau startet, was anderes ist es wenn man Jahrzehnte Zeit dafür hat. Insofern - ich hab mir kleine Ziele gesteckt, diese aber relativ gut erreicht bzw. übertroffen. Bin aber auch froh dass es mit Dir einen Gegenpol zu meiner primitiven Divi-Statistik gibt und bin sicher, dass viele Deine Einwürfe schätzen.btw - hab mir diese Woche gleich hinter Frankurt (Oder??) paar Dividenden dazugekauft.Nach den positiven Erfahrungen mit meinen anderen polnischen Vertretern konnte ich bei DOM einfach nicht widerstehen.tja, da könnte man fast neidisch werden bei diesen Bildern. Ihr beide seid ja wirklich das beste positive Beispiel, wie man seinen Ruhestand glücklich und entspannt genießen kann.Da werden wir z.T. bestimmt nacheifern, sobald sich Madame von ihren Buchungen losreißen kann.Zu Synektik: Wahnsinn was da abgeht - freu mich natürlich indirekt über den Junior. Und man muss nur genauer hinschauen: da entwickelt sich so ein Mauerblümchen in 5 Jahren zum Twentybagger und bei WO gibt`s nicht mal einen Thread dazu.Gleichzeitig werden tagtäglich irgendwelche Butzen und Rohrkrepierer hundertfach diskutiert, und deren Kurse gehen ewig seitwärts/abwärts. Ist allemal nicht schlecht wenn man sich etwas von dem hiesigen Mainstream loslöst und seine eigenen Ideen verwirklicht. Drück Euch weiterhin die Daumen. 👍👍hab Petrobras seit ca. 3 Jahren und immerhin gute 60-70% vom EK über Dividenden zurückbekommen. Insofern bin ich da ganz entspannt. Neu kaufen würde ich aktuell eher nicht - Ölpreis ist ein Spielball der Großpolitik und die Kursentwicklung demenstprechend ein Glücksspiel. Aber als Zusatz-Einkommensquelle ist die DR natürlich auch auf aktuellem Niveau sehr nett - wenn auch nicht mehr vergleichbar mit 2022-2023.Glückwunsch zu Arista- kenne die zwar schon seit über 10 Jahren aus dem GB-Thread. Bin aber seitdem ganz brav meiner Cisco treu geblieben.Na ja, war schon immer recht skeptisch bei hochbewertetem Tech. Da verpasst man eine Arista oder Netflix oder Nvidia. Auf der anderen Seite bleibt man von hunderten Rohrkrepierern verschont. Eins ist klar, auch wenn seit paar Jahren an den Börsen die Devisegilt, ich bleib da vorsichtig. Hab ja selber paar Handvoll guter Techs, bin also nicht ganz außen vor. Will aber auch nicht zu 100% Wachstumswerte in eine Phase wie 2021-2022 rutschen. Aber Du hast ja auch schön breit gestreut, also können wir beide beruhigt das weitere Treiben auf uns zukommen lassen.Viele GrüßeTimburg