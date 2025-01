Merz schließt Wahl zum Kanzler mit AfD-Stimmen aus

BERLIN (dpa-AFX) - Unionsfraktionschef Friedrich Merz hat empört auf die Frage des Grünen-Vorsitzenden Felix Banaszak reagiert, ob er ausschließe, sich mit AfD-Stimmen zum Kanzler wählen zu lassen. "Ich denke überhaupt nicht dran, mich auf dieses Niveau in einer solchen Debatte hier einzulassen", sagte der CDU-Chef und Unionskanzlerkandidat in der Bundestagsdebatte über einen Gesetzentwurf der Unionsfraktion für schärfere Migrationsregeln, bei der AfD-Stimmen eine entscheidende Rolle spielen könnten.

An Banaszak gerichtet sagte Merz, er wisse nicht, ob dieser zuletzt Zeitung gelesen habe. "Wenn Sie das getan hätten, wäre von Ihnen eine solche Frage völlig überflüssig gewesen", rief der CDU-Chef. Seine Antwort "ist jederzeit klar gewesen und die ist und bleibt klar: Dass wir uns von dieser Fraktion hier nicht in eine Mehrheit oder in eine Bundesregierung bringen lassen", sagte er mit Blick auf die AfD. "Und auch mit solchen Suggestivfragen, wie Sie sie hier stellen, ändert sich daran gar nichts."

Grünen-Chef an Merz: Schließen Sie Wahl mit AfD-Stimmen aus?

Banaszak hatte Merz gefragt, ob er ausschließe, dass er oder jemand anderes aus der Union sich bei der Wahl des Bundeskanzlers mit den Stimmen der AfD ins Amt wählen lasse oder eine Minderheitsregierung bilde, die von den Stimmen der AfD abhängig wäre. "Schließen Sie das aus, Ja oder Nein, das ist die Frage", sagte der Grünen-Vorsitzende./bk/sam/DP/he