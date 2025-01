Ölpreise kaum verändert - Warten auf US-Zollentscheidung

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben sich am Freitag wenig verändert. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im März verharrte auf 76,87 US-Dollar. Für ein Barrel der US-Sorte WTI wurden 72,89 Dollar gezahlt und damit 16 Cent mehr als am Vortag.

Am Ölmarkt warten die Anleger auf die weitere Entwicklung in der Zollpolitik der neuen US-Regierung. Im Mittelpunkt steht die Frage, ob die Vereinigten Staaten zum 1. Februar wie angekündigt einen generellen 25-Prozent-Zoll gegen Kanada und Mexiko verhängen werden. Experten der Dekabank rechnen in diesem Fall mit deutlichen Reaktionen an den Finanzmärkten.