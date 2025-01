Nachlassende Nachfrage drückt Chevrons Gewinn

Die bereinigten Ergebnisse je Aktie von 2,06 US-Dollar lagen jedoch unter der Prognose der Analysten von 2,11 US-Dollar, belastet durch schwache Kraftstoffverkäufe in den USA.

Die Gewinne aus Kraftstoffverkäufen brachen im vergangenen Jahr branchenweit ein, da die Nachfrage nach der Pandemie nachließ und die wirtschaftliche Aktivität in den USA und China – den beiden größten Ölverbrauchern – schwächelte.

Das Downstream-Geschäft von Chevron verzeichnete im vierten Quartal 2024 einen Verlust von 248 Millionen US-Dollar, verglichen mit einem Gewinn von 1,15 Milliarden US-Dollar im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Die Margen schwächten sich sowohl in den US- als auch in den internationalen Märkten ab, jedoch verschärfte die schwache Nachfrage nach Kerosin die Probleme des in Houston ansässigen Unternehmens im Inland. Chevron gab an, dass die Kraftstoffverkäufe in den USA im Jahresvergleich um 3 Prozent zurückgingen.

Chevron-CEO Wirth sagte, dass die Raffineriemargen voraussichtlich nicht auf den hohen Niveaus bleiben werden, die nach der Pandemie zu verzeichnen waren. "Dieser Trend, den wir 2024 bei den Margenabflachungen beobachtet haben, wird sich voraussichtlich auch 2025 fortsetzen", so Wirth.

Während das Raffineriegeschäft Schwierigkeiten hatte, blieb die Ölproduktion von Chevron im vierten Quartal mit 3,35 Millionen Barrel Öläquivalent pro Tag (boepd) relativ stabil, verglichen mit 3,39 Millionen bpd im Vorjahr.

Das Unternehmen erwartet ein Produktionswachstum von 6 Prozent bis 2026, abgesehen von den Assetverkäufen, und erklärte in seiner Telefonkonferenz, dass das Wachstum überwiegend in der zweiten Hälfte von 2025 erwartet wird, wenn Projekte in Tengiz, Kasachstan, und im Golf von Mexiko in Betrieb gehen.

Die Produktion aus dem Permian Basin in Texas und New Mexico, dem größten US-Ölfeld, erreichte nahezu das Ziel von 1 Million bpd, so Wirth.

Chevron gab außerdem bekannt, dass das Unternehmen beabsichtigt, sein Aktienrückkaufprogramm im Umfang von 10 bis 20 Milliarden US-Dollar pro Jahr fortzusetzen und prognostizierte einen freien Cashflow von 5 Milliarden US-Dollar im Jahr 2025 und 6 Milliarden US-Dollar im Jahr 2026, wenn der Brent-Preis bei 70 US-Dollar pro Barrel bleibt.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

Die Chevron Corporation Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,32 % und einem Kurs von 145,2EUR auf Tradegate (31. Januar 2025, 15:57 Uhr) gehandelt.

