VW setzt "finanzielle Robustheit" als oberste Konzern-Priorität

rabajatis schrieb 27.01.25, 15:08

Noch gar nicht hier gepostet wurde das, was letzte Woche bei Thyssenkrupp vom Markt gespielt wurde: Tosyali sucht in Europa einen oder mehrere weitere Stahlverarbeiter, der ihren "grün" produzierten Stahl zu Endprodukten wie Röhren, Leitungen, Stangen, Blechen endverarbeiten. Letztes Jahr hatten sie in diesem Rahmen ein Werk in Spanien übernommen und suchen jetzt eine weitere Akquisition im Kaufbereich von insgesamt bis zu 500 Millionen USD. Speziell geht es wohl um Stahlhersteller, die mit der eigenen Umstellung auf Greensteel Probleme haben und deswegen die Rohstahlproduktion einstellen und sich auschließlich auf die Weiterverarbeitung von von Tosyali gelieferten Stahl konzentrieren.

https://www.energyconnects.com/news/renewables/2025/january/turkish-steelmaker-tosyali-seeks-to-buy-european-producer/



Desweiteren war der Chef von Tosyali beim Wirtschaftstreffen in Davos und hat da die Pläne des Unternehmens vorgestellt:

https://www.turkiyetoday.com/business/turkish-giant-tosyali-to-invest-1b-in-green-steel-production-110801/



Demnach hat man bisher eigene Solarkapazitäten von 235 MW und will diese in den nächsten nur 1,5 Jahren um 1,2 GW an 8 verschiedenen Produktionsstätten in der Türkei mit einem Investitionsvolumen von 1 Milliarde USD erhöhen. Sie werden dem Bericht nach damit zum einzigen Stahlhersteller für Grünstahl, der die benötigte Energie auch weitgehend selbst erzeugt und nicht zukauft. Erst 1988 gegründet, ist Tosyali zu einem der bedeutensten Unternehmen der türkischen Stahlbranche aufgestiegen.



Ich hatte schon mal darüber geschrieben, weil RWE letztes Jahr ein bedeutendes Pipeline-Projekt in Deutschland nicht an Thyssenkrupp oder die Salzgitter AG vergeben hat, sondern an Tosyali. Weil die aktuell europaweit den grünsten Stahl liefern können.