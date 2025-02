Jensen Huang spricht über KI und seine persönliche Zukunftsvision

In einem Gespräch mit der US-amerikanischen You Tuberin Cleo Abrams ( "Huge Conversations" ) sprach er über den rasanten Fortschritt der KI, die Zukunft der Robotik und warum es entscheidend ist, mit diesen Technologien umgehen zu können. Der Mann in der Krokodil-Ledejacke gibt dabei einen ganz persönlichen Einblick auf die Zukunft.

"Die Frage ist nicht mehr, ob KI unseren Alltag beeinflussen wird, sondern wie wir sie gezielt einsetzen können".

Huang nennt zahlreiche Bereiche, in denen KI revolutionäre Fortschritte ermöglichen wird: von der Biologie über die Klimaforschung bis hin zur Landwirtschaft, Robotik, Logistik und Bildung. Unternehmen weltweit – sowohl in den USA als auch in China – treiben die Entwicklung humanoider Roboter voran, die schon bald in Fabriken oder als Alltagshelfer zum Einsatz kommen könnten.

Für den Nvidia-CEOHuang steht fest: Wer sich nicht mit KI-Tools wie ChatGPT, Gemini oder Grok auseinandersetzt, wird schnell ins Hintertreffen geraten. "Wenn ich heute Student wäre, würde ich als Erstes lernen, wie ich mit KI interagiere", sagt er. Es reicht nicht mehr, nur Programmieren zu können oder Computer zu verstehen – die Zukunft gehört denen, die wissen, wie sie mit künstlicher Intelligenz kommunizieren.

Er zieht einen Vergleich: Früher waren es diejenigen, die die richtigen Fragen stellten, die sich einen Wissensvorsprung erarbeiten konnten. Heute sind es diejenigen, die wissen, wie man KI richtig nutzt. "Interaktion mit KI ist eine neue Schlüsselkompetenz", erklärt Huang.

"Wenn jemand noch nie einen Computer benutzt hat, braucht es Tage, um ihn zu verstehen", sagt Huang. "Aber wenn du nicht weißt, wie man ChatGPT benutzt, tippst du einfach ein: ‚Erklär’s mir‘ – und die KI hilft dir sofort weiter."

KI werde nicht nur bestehende Prozesse optimieren, sondern ganz neue Möglichkeiten schaffen, meint er. Sie werde Menschen befähigen, Dinge zu tun, die bislang unvorstellbar waren.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

Zu günstig, um wahr zu sein? Fünf Value-Kracher für 2025 Jetzt Report kostenlos herunterladen!