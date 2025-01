Projektion aus Protest gegen Musk war echt

HeikoEll schrieb gestern 03:59

Tesla Earings Q4/24



Psychologische relevante Aussagen vs Fakten:



Vorab: Wie immer gelingt es Elon Musk aus schnöden Fakten Botschaften zu versenden, die die Perspektive von Tesla von der Realität abkoppelt! Ich erkenne neidlos an, dass es ihm wieder gelungen ist, die Aktionäre auf Kurs zu halten!



Trotzdem erlaube ich mir eine präzise Analyse, gefiltert um Musks fragwürdige Aussagen!



Fakten:



1. Bereinigt man den Gewinn Teslas um die Erträge des Speichergeschäftes und Zertifikatehandels, hat Tesla bereits im Jahr 2024 einen kritischen Bereich der Profitabilität erreicht



2. Da eine Erweiterung der Kapazitäten derzeit nicht geplant ist, ist dir maximale Kapazität der Auslieferungen auf 3 Mio Einheiten pro Jahr bis Ende 2027 begrenzt!



3. Wenn es im Originaltext heißt; „Plans for new vehicles, including more affordable models, remain on track for start of production in the first half of 2025. These vehicles will utilize aspects of the next generation platform as well as aspects of our current platforms and will be produced on the same manufacturing lines as our current vehicle line-up.“ Dann sprechen wir hauptsächlich von Budget-Modellen der bisherigen Serien! Ein komplett neues Modell (Q oder 2) wird nicht einmal mit dem Namen benannt! Gäbe es eines, hätte Musk es thematisiert!



4. Bisher sah die offizielle Roadmsp die Einführung vom 04.09.2024 vor, dass FSD in Q1/25 in Europa, China, Texas und Kalifornien eingeführt wird! Im offiziellen Statement steht (ich zitiere): „2025 will be a seminal year in Tesla’s history as FSD (Supervised) continues to rapidly improve with the aim of ultimately exceeding human levels of safety. This will eventually unlock an unsupervised FSD option for our customers and the Robotaxi business, which we expect to begin launching later this year in parts of the U.S. We also continue to work on launching FSD (Supervised) in Europe and China in 2025“ Wenn hier Elon Musk sagt, dass Robotaxis in 06/25 eingeführt wird dann nur, weil er davon ausgeht, dass sein politischer Einfluss ausreicht, um behördliche Prüfverfahren auszuhebeln! Gäbe es eine behördliche Zusage per gestern, würde das über alle Ticker dieser Erde laufen!



Fazit: Rein substantiell gab es nicht eine einzige positive Nachricht, alte Versprechen wurden gekappt und nach hinten verschoben, sogar die Wachstumsprognose Auslieferungen wurde bis 2027 auf max 3 Mio Einheiten begrenzt, das Kerngeschäft bricht immer weiter ein, um die Erträge zu sichern, wird das Speichergeschäft weiter ausgebaut! FSD wird dort eingeführt, wo Elon Musk über politische Einflussnahme sonst selbstverständliche regulatorische Prüfverfahren umgehen kann!



Als Kapitalanlage ist Tesla weiterhin hoch spekulativ, die Auslieferungen Januar 2025 werden einen Vorgeschmack auf unruhiges Fahrwasser liefern! Nach ersten Schätzungen wird Europa um 25-40% einbrechen, China sicher um 10-15% (auch durch das frühere Neujahrsfest) in den USA wird man gespannt sein!



TRÄUME LEBEN ist immer ein guter Ansatz, wir werden sehen, ob der FSD-Traum auch in den Orten dieser Welt lebt, in denen Elon Musk sorgfältige objektive Prüfungen NICHT umgehen kann!



Ich hallte den Zielpreis von 240 USD bis 06/25 als angemessen, aber selbstverständlich ist mir die Kraft der psychologischen Wirkung nicht unbekannt, von daher würde mich ein kurzfristiges Anlaufen der 500 USD nicht überraschen!