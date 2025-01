Schott Übernahme der Ilmenauer QSil abgeschlossen Der Spezialglashersteller Schott hat die Übernahme der QSil GmbH Quarzschmelze Ilmenau erfolgreich abgeschlossen. Das teilte das Unternehmen am Stammsitz in Mainz mit. Der Ilmenauer Spezialist beschäftigt etwa 275 Mitarbeiter und hat in der …