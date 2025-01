ISX Financial EU PLC gibt Rekordergebnis für das vierte Quartal 2024 bekannt

NICOSIA, Zypern, 31. Januar 2025 /PRNewswire/ -- ISX Financial EU PLC (ISX Plc) freut sich, seine Gewinne für das 4. Quartal 2024 vorzustellen. Nach einem bisher beeindruckenden Jahr freut sich ISX Plc, ein weiteres Rekordquartal vorweisen zu können. Dies ist das fünfte Rekordquartal in Folge für ISX Plc, was das kontinuierliche Wachstum des Unternehmens und seine Position als Marktführer im Bereich „Banktech" festigt.

Wichtigste finanzielle Höhepunkte — Q4 2024