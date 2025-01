Bitcoin unter Druck - Stimmungseintrübung unter Anlegern belastet

Magictrader schrieb gestern 07:36

Doch genau das ist der Fall, wir haben einen riesigen Aktien- und Kryptohype seit 2023/2024, nicht umsonst explodieren die Downloads von diese ganzen kleinen Börsenapps der Neobroker. Die Welt zockt wie verrückt mit Aktien und Bitcoin und inzwischen auch die Deutschen.

Die Bewertungen von Aktien, vor allem in den USA, sind so hoch wie selten zuvor, wir hatten eine jahrelange Hausse, die Frage ist eher, wann kippt sie?

Auch hier im Forum hat sich die Aktivität verzehnfacht in 2024, alles Zeichen, dass die Hausse sehr weit gereift ist. Aber ich habe vor allem Bedenken wegen der

irrationalen Bewegungen einiger Aktien in den USA, vieles hat sich in wenigen Jahren verfünffacht, das ist schon etwas übertrieben.

Aber solche Überschwangphasen können lange anhalten, um so größer wird der Absturz.