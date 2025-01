Präzisionsteilehersteller SCHUMAG schließt Sanierung im Eigenverwaltungsverfahren erfolgreich ab

Aachen (ots) -



- Übernahme des laufenden Geschäftsbetriebs durch eine Investorengruppe um die

bisherigen Gesellschafter sichert 374 Arbeitsplätze und schafft stabile

Zukunftsperspektiven

- Fortführung des Geschäftsbetriebs durch die neugegründete Schumag Precision

GmbH

- Investitionen im zweistelligen Millionenbereich bilden die Basis für höhere

Produktivität und neues Wachstum



Die SCHUMAG AG hat die im Oktober 2024 gestartete Sanierung in Eigenverwaltung

erfolgreich abgeschlossen. So wird das operative Geschäft des Aachener

Traditionsunternehmens durch eine Investorengruppe um die bisherigen

Gesellschafter übernommen und fortgeführt. Diese umfasst den Hauptinvestor

Active Capital Company und die langjährigen regionalen Investoren Nomainvest,

TPPI und CoDa. Eine entsprechende Kaufvereinbarung zur sanierenden Übertragung

wurde heute unterzeichnet und wird in den kommenden Wochen umgesetzt. Die

Vereinbarung sieht die Übernahme der aktuell 374 Beschäftigten durch die

neugegründete Schumag Precision GmbH zum 1. Februar 2025 vor. Zu

Geschäftsführern der neuen Gesellschaft wurden Stefan Lepers (CEO) und Oliver

Tack (CFO) bestellt, damit ist im Führungsteam bei Schumag Kontinuität

gesichert. Über den Kaufpreis und die Details der Transaktion wurde

Stillschweigen vereinbart.







Eigenverwaltung beim zuständigen Amtsgericht Aachen gestellt. Als

Generalbevollmächtigter hat seitdem Rechtsanwalt Jan Hendrik Groß (RSM Ebner

Stolz) den Vorstand bei der Neuausrichtung beraten und unterstützt. Juristisch

beaufsichtigt wurde das Eigenverwaltungsverfahren von Dr. Felix Höpker als vom

Gericht bestellten Sachwalter. Hintergrund der finanziellen Schieflage waren

neben einem allgemein schwierigen Wettbewerbsumfeld und Umsatzrückgängen

insbesondere die zusätzlichen und unerwarteten Belastungen aus einem

Cyberangriff im September 2024.



Stefan Lepers, CEO der Schumag Precision GmbH, erklärte : "Die letzten Monate

waren sehr intensiv, aber die harte Arbeit hat sich gelohnt. Denn heute lässt

sich festhalten: Gemeinsam mit allen Beteiligten ist es erfolgreich gelungen,

stabile Zukunftsperspektiven zu schaffen und den Großteil der Arbeitsplätze zu

sichern. Unsere Gesellschafter haben uns den Rücken gestärkt und die Kunden

stehen nach wie vor zu uns. Der enge Austausch in den letzten Monaten hat die

Partnerschaften mit unseren Kunden sogar noch gestärkt. Besonderer Dank richtet

sich an den Betriebsrat und die Gewerkschaft für die sehr offene und

konstruktive Zusammenarbeit in den zurückliegenden Wochen und Monaten. Wir haben

sehr schnell ein gemeinsames Verständnis darüber erzielt, was zu tun ist, um die



