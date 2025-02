Besser als Warren Buffett & MSCI World: 1 Erfolgsinvestor mit 22,4 % Rendite

Michael Melby ist der Gründer und Portfolio-Manager von Gate City Capital Management , einer in Chicago ansässigen Investmentfirma, die sich auf unterbewertete kleine Unternehmen spezialisiert hat.

Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Mosaic Co!

Seit der Gründung im Jahr 2014 verbuchte sein Fonds eine beeindruckende jährliche Rendite von 22,4 Prozent, womit er weit über dem Marktdurchschnitt lag.

Doch wie gelingt ihm das? Ein Blick auf seinen Investmentansatz und seine aktuellen Beteiligungen gibt Aufschluss.

Michael Melbys Erfolgsgeheimnis

Michael Melbys Methode basiert auf einer tiefgehenden Fundamentalanalyse kleiner, börsennotierter Unternehmen mit niedriger Marktkapitalisierung. Er sucht gezielt nach unterbewerteten Firmen, die stabile Bilanzen, hohe Insider-Beteiligungen und nachhaltige Geschäftsmodelle aufweisen. Diese Unternehmen sind oft von institutionellen Investoren vernachlässigt, was eine Gelegenheit für außerordentliche Renditen bietet.

Ein weiteres Element seiner Strategie ist eine konzentrierte Portfolio-Allokation. Während viele Fonds zahlreiche Positionen halten, fokussiert sich Michael Melby auf weniger als 20 Unternehmen, um gezielt von starken Kursbewegungen zu profitieren.

Von der Wall Street zum eigenen Fonds

Bevor Michael Melby Gate City Capital Management ins Leben rief, sammelte er bei Crystal Rock Capital, Coghill Capital Management und Deutsche Bank Securities wertvolle Erfahrungen.

Er arbeitete zudem für das Investment Office der University of Notre Dame, wo er sein tiefgehendes Verständnis für Finanzanalysen entwickelte. Mit diesem Wissen wagte er 2014 den Schritt in die Selbstständigkeit und etablierte einen der bisher erfolgreichsten Micro-Cap-Fonds der USA.

Aktuelle Top-Beteiligungen und Aktienkäufe

Michael Melby ist für seine vorausschauenden Investitionen bekannt. Seine Kaufentscheidungen basieren auf einer sorgfältigen Analyse der Bewertung, Cashflows und der Managementqualität. Er setzt gezielt auf Unternehmen, die sich in einer Transformation oder Expansionsphase befinden und daher mittelfristig überproportionale Gewinne versprechen.

Zu den stärksten Beteiligungen seines Fonds zählen derzeit folgende Unternehmen:

Mit einem Anteil von 12,7 Prozent ist Alico Inc. die am stärksten gewichtete Position im Portfolio. Das Agrarunternehmen ist auf die Produktion von Zitrusfrüchten und die Verwaltung von Landressourcen in Florida spezialisiert. Die Aktie notiert derzeit zu einem Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) von nur 0,95 und könnte von steigenden Obstpreisen profitieren.

An zweiter Stelle folgt mit 11,9 Prozent Anteil die Entravision Communications Corporation. Das diversifizierte Medienunternehmen konzentriert sich auf spanischsprachige Fernsehsender, Radiostationen und digitale Medienplattformen. Die Investition könnte auf die wachsende hispanische Bevölkerungsgruppe in den USA und die damit verbundene steigende Nachfrage nach zielgerichteten Medieninhalten abzielen. Die Aktie notiert derzeit zu KBV 0,98 (31.01.2025).

Ein dritter Wert aus Michael Melbys Portfolio ist mit 11,8 Prozent Gewicht die Intrepid-Potash-Aktie. Das Unternehmen ist ein führender Hersteller von Kaliumchlorid, das einen wesentlichen Bestandteil von Düngemitteln darstellt. Auch diese Aktie notiert mit KBV 0,53 weit unter Buchwert (31.01.2025).

Zu den jüngsten Top-Käufen gehörten hingegen Peabody Energy, Mosaic Co. und Heartland Express.

Fazit

Michael Melby fokussiert sich auf unterbewertete Micro-Caps mit hohem Potenzial, eine disziplinierte Investmentstrategie und ein konzentriertes Portfolio. Er investiert vor allem in Unternehmen mit Cashflows, deren Aktien sehr niedrig bewertet sind.

Aufgrund ihrer geringeren Investmentqualität bergen die Aktien allerdings auch höhere Risiken und eignen sich nicht für ein Dauerinvestment.

Autor: Christof Welzel, wallstreetONLINE Redaktion