Erneut nur kurze Rücksetzer durch bekräftigte Zolldrohungen

von Sven Weisenhaus

US-Präsident Donald Trump hat vorgestern bekräftigt, dass die Vereinigten Staaten am 1. Februar einen Zoll von 25 % auf Einfuhren aus Mexiko und Kanada erheben werden. Laut Trump könnte die Höhe der Zölle mit der Zeit steigen. Dazu setzte er eine Frist bis Samstag und sagte, die Zölle würden gegebenenfalls „aus einer Reihe von Gründen“ eingeführt. Bislang hatte Trump den Zweck genannt, die beiden größten Handelspartner der USA zu Maßnahmen zu bewegen, mit denen illegale Einwanderer und Lieferungen der synthetischen Droge Fentanyl in die USA gestoppt werden.

Trump sagte vorgestern zudem, er ziehe auch immer noch neue Zölle auf chinesische Waren in Erwägung. Hier verwies er wieder auf Fentanyl: „Bei China denke ich auch über etwas nach, weil sie Fentanyl in unser Land schicken und dadurch Hunderttausende von Toten verursachen. Also wird China am Ende auch dafür einen Zoll bezahlen und wir sind dabei, das zu tun“, so Trump.