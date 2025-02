MünchenerRück-Zertifikat mit 5% Zinsen und 25% Sicherheitspuffer

Für Anleger, die nun eine Investition in die als stark unterbewertet eingestufte MünchenerRück-Aktie in Erwägung ziehen und gleichzeitig das Kursrisiko des direkten Aktienkaufes reduzieren wollen, könnte die Anschaffung eines Memory Express-Zertifikates durchaus interessant sein.

Mit der MünchenerRück-Aktie (ISIN: DE0008430026) geht es bereits seit Jahren steil nach oben. Notierte die Aktie noch im Sommer 2022 im Bereich von 220 Euro, so verzeichnete sie am 28.1.25 bei 533,60 Euro ein neues Rekordhoch, um danach wieder auf ihr aktuelles Niveau bei 521 Euro nachzugeben.

5,00% Zinsen und 25% Schutz

Der MünchenerRück-Schlusskurs vom 24.2.25 wird als Anfangskurs für das Zertifikat festgeschrieben. Bei 75 Prozent des Anfangskurses werden der Basispreis und das Kuponausfall-Level liegen. Die für jedes Laufzeitjahr in Aussicht stehende Zinszahlung beträgt 5,00 Prozent, was einem Auszahlungsbetrag von 50 Euro je Nennwert von 1.000 Euro entspricht.

Notiert die Aktie an einem der ebenfalls im Jahresabstand angesetzten Beobachtungstage, erstmals am 24.2.26 oberhalb des Tilgungslevels von 100 Prozent des Anfangskurses, dann wird das Zertifikat inklusive der Zinszahlung vorzeitig zurückbezahlt. An den danach im Jahresabstand folgenden Beobachtungstagen reduzieren sich die Tilgungslevel im Sinne der Anleger um jeweils 5 Prozent.

Notiert die Aktie an einem der Beobachtungstage zwischen dem Basispreis von 75 Prozent und dem Anfangskurs, dann wird nur der Zinskupon ausbezahlt. Unterschreitet die Aktie an einem der Stichtage den Basispreis, dann fällt die Zinszahlung aus. Diese wird aber nachgereicht, wenn sich der Aktienkurs an einem der nachfolgenden Bewertungstage wieder oberhalb des Basispreises befindet.

Hält sich der Aktienkurs am Bewertungstag (25.2.30) oberhalb des Basispreises auf, dann wird das Zertifikat mit dem Ausgabepreis von 1.000 Euro zurückbezahlt. Notiert die Aktie an diesem Tag unterhalb des Basispreises, dann wird das Zertifikat mittels der Lieferung einer am 24.2.25 errechneten Anzahl von MünchenerRück-Aktien getilgt, wobei Anleger den Gegenwert von Bruchstückanteilen gutgeschrieben bekommen.

Die UBS-Memory Express Step Down-Zertifikat, ISIN: DE000UBS67H7, maximale Laufzeit bis 4.3.30, kann noch bis 24.2.25 mit 1.000 Euro plus ein Prozent Ausgabeaufschlag gezeichnet werden.

ZertifikateReport-Fazit: Das neue Memory Express Step Down-Zertifikat ermöglicht Anlegern in maximal 5 Jahren – sofern sie nicht vorzeitig zurückbezahlt werden – bei bis zu 25-prozentigen Kursrückgängen der MünchenerRück-Aktie eine Jahresbruttorenditechance von 5,00 Prozent pro Jahr.