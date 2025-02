Unilumin wertet CCTV Spring Festival Gala 2025 mit modernsten LED-Lösungen auf

Die Technologie von Unilumin integrierte KI, XR, digitale Zwillinge und virtuelle Produktionstechniken nahtlos und überwand so die physischen Grenzen der Bühne. Die Eröffnungsnummer, der Ruyi Dance, zeigte eine goldene Schlange, die mit AR zum Leben erweckt wurde und ein dynamisches visuelles Spektakel darstellte. In Yi Ren verwandelten die UE-gesteuerten Spezialeffekte von Unilumin die Bewegungen der Tänzer in poetische Wellen und vereinten so Tanz und Technologie.

Die brillenlosen 3D-Displays von Unilumin unterstützten das Marken-Storytelling. Für das Segment von Alibaba Cloud wurde die globale Infrastruktur des Unternehmens mit einem visuellen Erlebnis unter dem Motto „Deep Space" vorgestellt, das zeigte, wie immersive LED-Displays die Event-Werbung neu gestalten.

KI-gestützte visuelle Innovation

Ein besonderes Highlight war das AI Spatial Rendering System, das zusammen mit dem technischen Team von CCTV entwickelt wurde. Es basiert auf dem LED-Würfel von Unilumin und kombiniert Kamera-Tracking, Motion Capture, nDisplay-Rendering und Lichtfeld-Rekonstruktion für unvergleichliche Tiefe und Realismus.

Bei den Gesangsdarbietungen verwandelte die räumliche Computertechnologie von Unilumin die Bühne in eine immersive, sich entwickelnde Umgebung, die sich mit dem Rhythmus und den Emotionen der Musik synchronisierte. Präzise visuelle 3D-Effekte führten die Zuschauer noch tiefer in die musikalische Erzählung und verstärkten die emotionale Wirkung.

Pionierarbeit bei virtueller menschlicher und KI-Interaktion

Unilumin entwickelte die digitale Mensch-Technologie weiter, indem es einen virtuellen Bühnenbegleiter schuf, der in Echtzeit mit dem Sänger oder der Sängerin interagierte. In Ascending Heights stand ein von der KI gerenderter Löwe im Mittelpunkt, der von der traditionellen chinesischen Kultur inspiriert war und das Potenzial der KI in der Performance-Kunst demonstrierte.

Branchenführende Displaytechnologie

Neben digitalen Inhalten sorgte die Hardware von Unilumin für eine reibungslose Ausführung. Das LED-Display UGNⅡ1.9 bietet außergewöhnlichen Kontrast und Klarheit und ermöglicht eine präzise KI-gestützte visuelle Wiedergabe. Die Serie UMini W mit Uni-BLC KI-Verbesserung und EBL+ Technologie lieferte ein Kontrastverhältnis von 10.000:1 und HDR-Qualität und unterstützte damit die erste barrierefreie Übertragung der Gala für seh- und hörgeschädigte Zuschauer.

Unilumin ist bestrebt, die Grenzen der LED-Displaytechnologie zu verschieben, und definiert das Bühnendesign und das Erleben von Live-Events neu, indem es durch die Verschmelzung von Kunst und Innovation unvergessliche Momente schafft.

