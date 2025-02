Dieses Video führt Sie mitten in die festlichen Traditionen Guangdongs – Yingge-Tanz, Feuerdrachentanz, köstliche lokale Delikatessen, atemberaubende Stadtansichten und vieles mehr, alles in einem spannenden, actionreichen Clip. Während wir Ihnen das rasante Wachstum und die Energie von Guangdong zeigen, rollen wir auch den roten Teppich für Freunde aus der ganzen Welt aus, die zu den Feierlichkeiten hier in Südchina kommen.

Schauen Sie sich jetzt das Video an und spüren Sie die festliche Stimmung der lebendigsten chinesischen Neujahrsfeier!

Video - https://mma.prnewswire.com/media/2606190/Video.mp4

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/feiern-sie-das-chinesische-neujahrsfest-mit-guangdong-302365834.html