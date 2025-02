Hotel101 Global und JVSPAC Acquisition Corp. melden vertrauliche Einreichung der F-4-Registrierungserklärung vor geplanter Nasdaq-Notierung

SINGAPUR, 2. Februar 2025 /PRNewswire/ -- Hotel101 Global Pte. Ltd („Hotel101" oder „HBNB"), einer auf schnelles globales Wachstum ausgerichteten, vermögensleichten Prop-Tech-Plattform für das Gastgewerbe, und JVSPAC Acquisition Corp. (NASDAQ: JVSA) („JVSPAC"), eine auf Akquisitionen spezialisierte Gesellschaft, gab heute die Einreichung eines vertraulichen Entwurfs einer Registrierungserklärung auf Formblatt F-4 bei der United States Securities and Exchange Commission („SEC") im Zusammenhang mit ihrem zuvor angekündigten Unternehmenszusammenschluss bekannt, nachdem Hotel101 und JVSPAC am 8. April 2024 einen endgültigen Fusionsvertrag unterzeichnet hatten.

Es wird erwartet, dass Hotel101 nach Abschluss der Transaktion, die voraussichtlich in der ersten Jahreshälfte 2025 stattfindet, einen Eigenkapitalwert von über 2,3 Milliarden US-Dollar haben wird, vorbehaltlich der Zustimmung der Aufsichtsbehörden und der Aktionäre sowie anderer üblicher Abschlussbedingungen.

Nach Abschluss der Transaktion wird Hotel101, das Hoteltochterunternehmen der auf den Philippinen notierten DoubleDragon Corporation (PSE: DD), voraussichtlich an der Nasdaq unter dem Tickersymbol „HBNB" notiert sein.

Nach Überzeugung des Managements von Hotel101 unterscheidet sich die Hotel101-Plattform von allem, was derzeit weltweit angeboten wird: Obwohl Hotel101 anderen Plattformen für Kurzzeitvermietungen ähnelt, da sich der Bestand in der Regel im Besitz von privaten Wohnungseigentümern befindet, die sich dafür entscheiden können, ihre Wohnung auf der Hotel101-Plattform anzubieten, bietet sie den Vorteil, ihren Gästen Beständigkeit, Sicherheit und Vorhersehbarkeit zu gewährleisten, sowie eine höhere Akzeptanz in den Städten und Kommunen, in denen sie tätig ist, da alle Hotel101-Immobilien gezielt als Gastgewerbeimmobilien gebaut werden. Die globale Chance, die das Management von Hotel101 im Gastgewerbe erkennt, ist die Standardisierung, die seiner Meinung nach Effizienz bringt, insbesondere im unteren Preissegment. Die eigene App von Hotel101 (die vor kurzem den Meilenstein von einer Million registrierten Nutzern erreicht hat) setzt zudem auf dynamische Preisgestaltung bei den Zimmerpreisen und plant einen Self-Check-in, der durch die Verfügbarkeit von nur einem Zimmertyp vereinfacht wird.