Taleb warnt: Nvidia-Crash ist nur der Anfang – Risiken für Anleger steigen!

Nassim Taleb, ein angesehener Autor und Risikoexperte, äußerte sich auf der Hedgefonds-Woche in Miami besorgt über den jüngsten Kurssturz der Nvidia-Aktie, der mit einem Verlust von 17 Prozent den größten Tagesverlust in der Geschichte der Wall Street darstellt. Taleb bezeichnete diesen Rückgang als „nur den Anfang“ und warnte, dass zukünftige Rückgänge möglicherweise zwei- bis dreimal so stark ausfallen könnten. Der Auslöser für den aktuellen Crash sind Bedenken hinsichtlich des chinesischen KI-Startups DeepSeek, das eine kostengünstigere Alternative zu Nvidias High-End-Chips entwickelt hat. Taleb kritisierte, dass Anleger zu stark auf die Dominanz von Nvidia im KI-Markt vertrauten und die damit verbundenen Risiken unterschätzten.

Taleb, der als wissenschaftlicher Berater für den Hedgefonds Universa Investments tätig ist, warnt regelmäßig vor extremen Marktereignissen und bleibt skeptisch gegenüber der aktuellen KI-getriebenen Aktienrallye. Er äußerte auch Bedenken hinsichtlich der hohen Schuldenlast der USA und warnte vor einer möglichen Inflationsexplosion, die durch steigende Arbeitskosten und aggressive Zölle ausgelöst werden könnte. In diesem Kontext riet er von Investitionen in Anleihen ab und bezeichnete den Anleihemarkt als riskant.