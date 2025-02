Goldpreis erreicht Rekordhoch: Was treibt die Nachfrage in unsicheren Zeiten?

Der Goldpreis hat kürzlich ein neues Allzeithoch erreicht und überschritt erstmals die Marke von 2.800 US-Dollar pro Feinunze. Diese Entwicklung wird von verschiedenen Faktoren beeinflusst, darunter die Unsicherheiten im Zusammenhang mit der Zollpolitik der neuen US-Regierung und schwache US-Konjunkturdaten. Diese Faktoren haben die Nachfrage nach Gold als sicherem Hafen verstärkt, was zu einem Anstieg des Preises geführt hat.

Analysten verweisen auf die drohenden Zölle, die möglicherweise am 1. Februar gegen Kanada und Mexiko verhängt werden könnten. Diese Sorgen haben die Märkte in Aufruhr versetzt und die Nachfrage nach Gold angeheizt. Experten der Dekabank erwarten, dass die Finanzmärkte stark auf die Einführung dieser Zölle reagieren könnten. Zudem zeigt der Handel mit Gold-Futures an der New York Commodities Exchange (COMEX), dass die Preise dort höher sind als an der Londoner Börse, was auf eine erhöhte Nachfrage hinweist.