Warnung vor Krypto-Blase: Elliott Hedgefonds kritisiert Trumps Bitcoin-Politik!

Der Hedgefonds Elliott warnt in einem aktuellen Investorenbrief vor einer drohenden Krypto-Blase, die durch die pro-Krypto-Politik der Trump-Regierung befeuert wird. Seit Donald Trumps Wahlsieg hat der Bitcoin-Kurs einen dramatischen Anstieg erlebt, von etwa 70.000 US-Dollar im November auf über 100.000 US-Dollar. Diese Kursrallye wird als direkte Folge von Trumps Rhetorik interpretiert, die die USA zur globalen Bitcoin-Supermacht machen möchte. Elliott kritisiert jedoch die Förderung von Vermögenswerten, die zwar stark an Wert gewinnen, aber keine fundamentale Substanz besitzen. Der Hedgefonds warnt, dass der spekulative Hype um digitale Assets das Finanzsystem destabilisieren könnte.

Besonders besorgniserregend ist für Elliott die aktive Förderung von Kryptowährungen in den USA, während andere Länder versuchen, sich vom US-Dollar unabhängig zu machen. In dem Investorenbrief wird betont, dass die Marginalisierung des Dollars „zutiefst gefährlich“ sei. Die Trump-Regierung hat eine Arbeitsgruppe zur Prüfung einer nationalen digitalen Asset-Reserve ins Leben gerufen und unterstützt die Einführung von Meme-Coins durch Trump und seine Frau Melania. Zudem plant Trump Media, ein Finanzdienstleistungsunternehmen zu gründen, das bis zu 250 Millionen US-Dollar in Krypto-Assets investieren möchte.