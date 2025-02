Commerzbank überrascht mit Rekordgewinnen und erhöht Dividende – Jetzt investieren!

Die Commerzbank hat kürzlich beeindruckende Geschäftszahlen für das Jahr 2024 veröffentlicht, die sowohl Aktionäre als auch Analysten positiv überraschten. Der Nettogewinn stieg um rund 20 Prozent auf 2,68 Milliarden Euro, während die Erträge um sechs Prozent auf 11,11 Milliarden Euro zulegten. Besonders hervorzuheben ist der Anstieg des Provisionsüberschusses um sieben Prozent, der maßgeblich zum Ertragswachstum beitrug. CEO Bettina Orlopp betonte, dass die Bank ihr Kapitalrückgabeversprechen an die Aktionäre übererfüllt hat, was sich in einer erhöhten Dividende von 0,65 Euro pro Aktie widerspiegelt, im Vergleich zu 0,35 Euro im Vorjahr.

Zusätzlich plant die Commerzbank einen Aktienrückkauf im Umfang von bis zu 400 Millionen Euro, was die Gesamtrückgabe an die Aktionäre auf etwa 1,73 Milliarden Euro für 2024 erhöht. Dies entspricht einer Ausschüttungsquote von 71 Prozent des Ergebnisses nach regulatorischen Abzügen. Die Eigenkapitalrendite verbesserte sich auf 9,2 Prozent, was deutlich über dem angestrebten Ziel von 8 Prozent liegt. Analysten hatten mit einem Nettogewinn von 2,5 Milliarden Euro gerechnet, die Commerzbank übertraf diese Erwartungen jedoch deutlich.