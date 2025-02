Apple überrascht mit Rekordzahlen – iPhone-Verkauf sorgt für Sorgenfalten!

Trotz dieser positiven Gesamtbilanz verfehlte Apple die Erwartungen im iPhone-Segment. Der Umsatz mit iPhones sank auf 69,14 Milliarden US-Dollar, während Analysten mit 71,03 Milliarden US-Dollar gerechnet hatten. Dies stellt die größte Verfehlung der Prognosen seit zwei Jahren dar. Besonders besorgniserregend ist der Rückgang von 11,1 Prozent im Umsatz in China, der auf eine Bestandsanpassung im Vertrieb, die späte Einführung von Apple Intelligence und eine erst nach Quartalsende veröffentlichte Kaufsubvention zurückgeführt wird.

Apple hat im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2025 beeindruckende Zahlen präsentiert, die jedoch von Herausforderungen im iPhone-Geschäft und einem Rückgang im wichtigen chinesischen Markt überschattet werden. Der Konzern erzielte einen Umsatz von 124,3 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Der Nettogewinn stieg um 7 Prozent auf 36,33 Milliarden US-Dollar, was einem Gewinn pro Aktie von 2,40 US-Dollar entspricht. Diese Ergebnisse übertrafen die Erwartungen der Analysten, die einen Umsatz von 124,12 Milliarden US-Dollar prognostiziert hatten.

Apple-Chef Tim Cook bezeichnete die Quartalszahlen als die "besten aller Zeiten" und betonte das starke Wachstum in der Services-Sparte, die mit 26,34 Milliarden US-Dollar um 4 Prozent über dem Vorjahreswert lag. Cook hob hervor, dass Apple mittlerweile mehr als eine Milliarde Abonnements verwaltet, was zur Stabilität des Unternehmens beiträgt. Für das kommende Quartal erwartet Apple ein Wachstum im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich sowie ein zweistelliges Wachstum im Dienstleistungsbereich.

Die Bereiche Mac und iPad zeigten sich hingegen robust, mit einem Umsatzanstieg von 15 Prozent auf 8,99 Milliarden US-Dollar für Macs und 15 Prozent auf 8,09 Milliarden US-Dollar für iPads. Diese Zuwächse sind auf die Einführung neuer Modelle zurückzuführen.

Im nachbörslichen Handel reagierten die Anleger positiv auf die Quartalszahlen, und die Apple-Aktie stieg um knapp 3 Prozent. Analysten von Goldman Sachs und Barclays haben ihre Kursziele für die Aktie angehoben, was das Vertrauen in die zukünftige Entwicklung des Unternehmens widerspiegelt. Trotz der Herausforderungen im iPhone-Geschäft bleibt Apple optimistisch und plant, durch die Einführung von Apple Intelligence in weiteren Märkten, einschließlich China, das Wachstum anzukurbeln.

