Deutsche Bank: Gewinnrückgang um 36% – Optimismus trotz Herausforderungen!

Die Deutsche Bank hat im Jahr 2024 einen signifikanten Rückgang ihres Gewinns um 36 Prozent verzeichnet, was auf hohe Kosten für Rechtsstreitigkeiten zurückzuführen ist. Das Nettoergebnis fiel auf 2,7 Milliarden Euro, während Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn von 2,97 Milliarden Euro gerechnet hatten. Ein wesentlicher Kostenfaktor war ein Vergleich mit ehemaligen Postbank-Aktionären, der das Institut mit 1,7 Milliarden Euro belastete. Trotz dieser Rückschläge schloss die Bank das fünfte Jahr in Folge mit einem positiven Ergebnis ab, was die Resilienz des Unternehmens unterstreicht.

Für das laufende Jahr zeigt sich die Deutsche Bank jedoch optimistisch. Die Bank kündigte Kapitalmaßnahmen in Höhe von 2,1 Milliarden Euro an, darunter eine Dividendenerhöhung um 50 Prozent auf 0,68 Euro je Aktie, was über den Analystenerwartungen liegt. Zudem wurde ein Aktienrückkaufprogramm in Höhe von 750 Millionen Euro genehmigt. Die Bank hält an ihren langfristigen Zielen fest und strebt für 2025 Erträge von 32 Milliarden Euro an, während sie plant, die um Sondereffekte bereinigten Kosten stabil zu halten und eine geringere Risikovorsorge für Problemkredite erwartet.