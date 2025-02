Intel übertrifft Erwartungen, doch düsterer Ausblick sorgt für Sorgenfalten

Intel hat im vierten Quartal 2024 die Erwartungen der Analysten übertroffen, jedoch bleibt der Ausblick für das erste Quartal enttäuschend. Der Chiphersteller erzielte einen Umsatz von 14,26 Milliarden US-Dollar, was über den prognostizierten 13,81 Milliarden US-Dollar liegt. Der bereinigte Gewinn pro Aktie betrug 13 Cent, ebenfalls besser als die erwarteten 12 Cent. Trotz dieser positiven Zahlen verzeichnete Intel einen Umsatzrückgang von sieben Prozent im Vergleich zum Vorjahr, was das dritte Quartal in Folge ist, in dem das Unternehmen rückläufige Umsätze meldet.

Im nachbörslichen Handel stieg die Aktie um fünf Prozent auf 20,74 US-Dollar, was auf eine gewisse Marktoptimismus hindeutet. Der Ausblick für das erste Quartal ist jedoch besorgniserregend, da Intel einen Umsatz zwischen 11,7 und 12,7 Milliarden US-Dollar erwartet, was deutlich unter der Konsensschätzung von 12,87 Milliarden US-Dollar liegt. Finanzchef Dave Zinsner führte saisonale Schwächen, wirtschaftliche Unsicherheiten und intensiven Wettbewerb als Hauptgründe für die gedämpften Erwartungen an.