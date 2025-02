Atoss übertrifft Erwartungen: Rekordgewinne und steigende Dividende 2023!

Für das Jahr 2025 plant Atoss, Umsätze von mindestens 190 Millionen Euro und eine operative Marge von über 31 Prozent zu erzielen. Die langfristigen Wachstumsziele sind ambitioniert: 215 Millionen Euro Umsatz bis 2026, 245 Millionen Euro bis 2027 und 400 Millionen Euro bis 2030. Diese Ziele reflektieren das Vertrauen des Unternehmens in die fortwährende Nachfrage nach seinen Lösungen im Bereich Workforce Management.

Der Münchner Softwarespezialist Atoss hat im Jahr 2023 trotz eines herausfordernden Marktumfelds bessere Ergebnisse erzielt als erwartet. Der operative Gewinn (EBIT) stieg um 22 Prozent auf 63,4 Millionen Euro, während die EBIT-Marge mit 37 Prozent über den prognostizierten 35 Prozent lag. Der Umsatz wuchs um 13 Prozent auf 170,6 Millionen Euro, was den Erwartungen entsprach. Der Nettogewinn kletterte um 27 Prozent auf 45,5 Millionen Euro. Zudem dürfen sich die Aktionäre über eine erhöhte Dividende freuen, die von 1,69 auf 2,13 Euro je Aktie angehoben wird.

Die Reaktion der Anleger auf die Geschäftszahlen war positiv, was sich in einem Anstieg der Atoss-Aktie um mehr als 7 Prozent im vorbörslichen Handel niederschlug. Die Papiere notieren nun wieder auf dem Niveau von Anfang Dezember und könnten wichtige technische Marken durchbrechen. Trotz eines Rückgangs von etwa 10 Prozent in den letzten zwölf Monaten, der die Aktie von der allgemeinen Marktentwicklung abkoppelte, zeigen Analysten optimistische Prognosen. Warburg-Analyst Hannes Müller bezeichnete die Margen als herausragend und bestätigte seine Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 144 Euro.

Atoss hat im Geschäftsjahr 2024 erneut Rekordwerte bei Umsatz und Ergebnis erzielt. Der Umsatz stieg um 13 Prozent auf 170,6 Millionen Euro, während das operative Ergebnis um 22 Prozent auf 63,4 Millionen Euro zulegte. Besonders stark wuchsen die Cloud- und Subskriptionsumsätze, die um 37 Prozent auf 72,4 Millionen Euro anstiegen und nun 42 Prozent des Gesamtumsatzes ausmachen. Die wiederkehrenden Umsätze, die aus Cloud- und Wartungserlösen bestehen, wuchsen um 26 Prozent auf 111,3 Millionen Euro.

Insgesamt zeigt Atoss eine starke Performance und eine positive Entwicklung in einem herausfordernden wirtschaftlichen Umfeld, was das Unternehmen gut für zukünftiges Wachstum positioniert.

Die ATOSS Software Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,87 % und einem Kurs von 115,6EUR auf Tradegate (31. Januar 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.