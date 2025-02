Symrise übertrifft Erwartungen: Aktie steigt trotz gemischter Wachstumszahlen!

Symrise, der Hersteller von Duftstoffen und Aromen, hat mit seinen aktuellen Geschäftszahlen für 2024 die Erwartungen der Anleger übertroffen und die Aktie in die Höhe schnellen lassen. Das operative Ergebnis (EBITDA) stieg um über 20 Prozent auf 1,03 Milliarden Euro, während der Umsatz nominal um 5,7 Prozent auf 5 Milliarden Euro zulegte. Organisch, also ohne Wechselkurs- und Portfolioeffekte, betrug das Wachstum jedoch nur 8,7 Prozent, was unter den Analystenerwartungen lag. Die EBITDA-Marge verbesserte sich um 1,6 Prozentpunkte auf 20,7 Prozent, was das selbstgesteckte Ziel von über 20 Prozent klar übertraf.

CEO Jean-Yves Parisot äußerte sich optimistisch über die Geschäftsentwicklung und betonte, dass Symrise trotz geopolitischer Unsicherheiten und steigender Kosten gut aufgestellt sei. Besonders das Geschäft mit hochpreisigen Parfums, würzigen Zutaten und Heimtiernahrung trug zum Wachstum bei. Effizienzmaßnahmen und eine strategische Portfolioanpassung führten ebenfalls zu einer Steigerung der Profitabilität.