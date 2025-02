Sanofi überrascht mit 8,6% Umsatzwachstum – Was bedeutet das für 2025?

Das französische Pharmaunternehmen Sanofi hat seine Geschäftszahlen für das Jahr 2024 veröffentlicht und dabei ein unerwartet starkes Umsatzwachstum von 8,6 Prozent auf über 41 Milliarden Euro verzeichnet. Währungsbereinigt beträgt das Wachstum sogar 11,3 Prozent. Besonders im Schlussquartal konnte Sanofi von einem signifikanten Anstieg in der Pharmasparte profitieren, was auf den Erfolg seiner Medikamente, insbesondere des Asthmamedikaments Dupixent und des neuen Atemwegsmedikaments Beyfortus, zurückzuführen ist. Letzteres erzielte im vierten Quartal einen Umsatz von 841 Millionen Euro, was die Analystenschätzungen von 648 Millionen Euro deutlich übertraf.

Für das Jahr 2025 erwartet Sanofi ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich. Die Forschungs- und Entwicklungsausgaben sollen im Vergleich zum Vorjahr nur geringfügig steigen. Finanzchef François Roger betonte die Absicht des Unternehmens, die Aktivitäten im Bereich Fusionen und Übernahmen (M&A) zu intensivieren, insbesondere angesichts der starken Bilanz von Sanofi.

Zusätzlich kündigte Sanofi einen Aktienrückkauf im Wert von 5 Milliarden Euro an, was das Vertrauen in die eigene Geschäftsentwicklung unterstreicht. Der Verkauf der Mehrheitsbeteiligung an der Gesundheitssparte Opella wird voraussichtlich im zweiten Quartal abgeschlossen, was den endgültigen Übergang von Sanofi zu einem reinen Hersteller von Medikamenten und Impfstoffen markiert.

Insgesamt zeigt Sanofi eine positive Geschäftsentwicklung, die durch innovative Produkte und strategische Maßnahmen unterstützt wird. Die Prognosen für 2025 deuten auf eine optimistische Zukunft hin, während das Unternehmen gleichzeitig auf die Herausforderungen im Bereich Forschung und Entwicklung reagiert.

Die Sanofi Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,22 % und einem Kurs von 104,8EUR auf Tradegate (31. Januar 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.