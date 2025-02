Onco-Innovations: Vollständige Privatplatzierung und strategische Akquisition!

Onco-Innovations Ltd. (ISIN: CA68237C1059 / WKN: A3EKSZ) hat am 30. Januar 2025 bekannt gegeben, dass die am 27. Januar 2025 angekündigte Privatplatzierung vollständig gezeichnet wurde. Diese Platzierung umfasste bis zu 408.164 Einheiten zu einem Preis von 2,45 USD pro Einheit, was einen Gesamtbruttoerlös von bis zu 1.000.000 USD ergibt. Der Abschluss der Privatplatzierung ist für den 31. Januar 2025 geplant. Das Unternehmen hebt das starke Interesse der Investoren hervor, das als Vertrauensbeweis in die Vision von Onco-Innovations interpretiert wird.

Die Einheiten der Privatplatzierung bestehen aus einer Stammaktie und einem halben Warrant, wobei jeder Warrant den Inhaber berechtigt, eine Aktie zu einem Preis von 2,55 USD innerhalb von 24 Monaten zu erwerben. Alle ausgegebenen Wertpapiere unterliegen einer Haltefrist von vier Monaten und einem Tag. Es wird darauf hingewiesen, dass die Wertpapiere nicht gemäß dem US-Wertpapiergesetz registriert sind und in den USA nicht angeboten oder verkauft werden dürfen.