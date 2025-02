Microsoft enttäuscht mit Cloud-Zahlen: Aktie stürzt nachbörslich ab!

Microsoft hat im letzten Quartal die Erwartungen der Börse hinsichtlich des Wachstums seiner Cloud-Sparte nicht erfüllt. Finanzchefin Amy Hood erklärte, dass Kapazitätsengpässe die Nachfrage nach Künstlicher Intelligenz (KI) beeinträchtigen, was auch im laufenden Geschäftsjahr spürbar sein wird. Die Erlöse im Cloud-Geschäft stiegen im Jahresvergleich um 21 Prozent auf 40,9 Milliarden Dollar, während Analysten im Schnitt mit 41,1 Milliarden Dollar gerechnet hatten. In der Folge fiel die Microsoft-Aktie im nachbörslichen Handel um mehr als vier Prozent.

Insgesamt legte der Konzernumsatz in den drei Monaten bis Ende Dezember um zwölf Prozent auf 69,6 Milliarden Dollar zu, der Gewinn stieg um zehn Prozent auf 24,1 Milliarden Dollar. Operativ verdiente Microsoft fast 32 Milliarden Dollar, was einem Anstieg von 17 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Die Kapitalinvestitionen beliefen sich auf 22,6 Milliarden Dollar, was etwa doppelt so hoch ist wie im Vorjahr. Microsoft plant, bis Ende Juni 80 Milliarden Dollar in den Ausbau der Infrastruktur für KI-Software zu investieren.