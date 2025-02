Ölpreise im Aufwind: Zölle und Lagerbestände belasten den Markt!

Am Freitag haben die Ölpreise einen Teil ihrer vorherigen Verluste wieder aufgeholt. Der Preis für ein Barrel der Nordseesorte Brent fiel um 15 Cent auf 75,74 US-Dollar, während der Preis für die US-Sorte WTI um 20 Cent auf 72,53 Dollar sank. Der Rückgang der Ölpreise war zuvor durch einen Medienbericht über mögliche Zollerhöhungen seitens der US-Regierung ausgelöst worden, den das Weiße Haus jedoch dementierte. Präsident Donald Trump bestätigte, dass die bestehenden Zölle von 25 Prozent auf Kanada und Mexiko sowie 10 Prozent auf China bestehen bleiben. Analysten der US-Investmentbank Goldman Sachs warnen, dass die Einführung eines 25-prozentigen Zolls auf kanadisches Öl die Benzinpreise im Mittleren Westen der USA erhöhen und die globalen Rohölpreise belasten könnte.

Bereits am Donnerstag waren die Ölpreise gesunken, wobei Brent-Öl um 35 Cent auf 76,23 US-Dollar fiel und WTI um 23 Cent auf 72,39 Dollar. Ein unerwartet starker Anstieg der Ölreserven in den USA, die um 3,5 Millionen Barrel auf 415,1 Millionen Barrel gestiegen sind, belastete die Preise. Analysten hatten nur mit einem Anstieg von 2,2 Millionen Barrel gerechnet. Diese steigenden Vorräte in der größten Volkswirtschaft der Welt wirken sich in der Regel negativ auf die Ölpreise aus. Zudem bleibt die Unsicherheit über die zukünftige Zollpolitik der US-Regierung ein zentrales Thema, das die Märkte belastet.

Trotz westlicher Sanktionen hat Russland im vergangenen Jahr seine Rohölexporte leicht steigern können. Laut Vizeregierungschef Alexander Nowak belief sich die Ölförderung 2024 auf 516 Millionen Tonnen, während die Exporte bei 240 Millionen Tonnen lagen. Dies stellt einen Rückgang der Förderung um 2,8 Prozent im Vergleich zu 2023 dar, während die Exporte um 2,4 Prozent stiegen. Nowak betont, dass die russische Wirtschaft trotz der Sanktionen stabil bleibt und der Rohstoffsektor weiterhin eine wichtige Rolle für die Staatsfinanzen spielt.

In der Region Wolgograd kam es zu einem Drohnenangriff, bei dem eine Raffinerie in Brand geriet. Ein Arbeiter wurde verletzt, konnte jedoch schnell ins Krankenhaus gebracht werden. Die Angriffe zwischen Russland und der Ukraine setzen sich fort, wobei gezielt Objekte der Treibstoffversorgung angegriffen werden, um die Logistik der russischen Truppen zu schwächen.

Öl (Brent) wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,32 % und einem Kurs von 76,41USD auf L&S Exchange (31. Januar 2025, 23:00 Uhr) gehandelt.