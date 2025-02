Euro unter Druck: Volatile Woche und Zinssenkungen prägen den Handel

Am Freitag erlebte der Euro im US-Handel eine volatile Handelswoche, die mit einem vorübergehenden Anstieg auf 1,0434 US-Dollar begann, bevor er wieder unter die Marke von 1,04 Dollar fiel. Letztlich wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,0377 Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,0393 Dollar fest, was den Dollar auf 0,9621 Euro bewertete. Ein Medienbericht, der besagte, dass das Weiße Haus die Einführung von Importzöllen auf Anfang März verschieben könnte, sorgte zunächst für Auftrieb beim Euro. Dieses positive Sentiment wurde jedoch durch ein Dementi der US-Regierung schnell gedämpft, da Präsident Donald Trump an den bereits angekündigten Zöllen von 25 Prozent für Waren aus Kanada und Mexiko sowie 10 Prozent für Waren aus China festhielt.

Am Donnerstag konnte der Euro seinen Abwärtstrend stoppen und wurde in New York bei 1,0429 US-Dollar gehandelt. Die EZB hatte den Referenzkurs auf 1,0403 Dollar festgelegt. Trotz einer weiteren Zinssenkung der EZB, die die fünfte seit dem vergangenen Sommer war, zeigte der Euro Stabilität. Die Märkte hatten diese Zinssenkung bereits antizipiert, und für die nächste Sitzung wird eine weitere Senkung erwartet. Im Gegensatz dazu hielt die US-Notenbank Fed zur Wochenmitte die Zinsen stabil, was ebenfalls den Markt beeinflusste. Beobachter führten die Schwäche des Dollars auf enttäuschende US-Wirtschaftsdaten zurück, die ein BIP-Wachstum von nur 2,3 Prozent im letzten Quartal zeigten, während Volkswirte mit 2,6 Prozent gerechnet hatten.

Am Donnerstagmorgen bewegte sich der Euro kaum und wurde bei 1,0420 US-Dollar gehandelt, während die Anleger auf die bevorstehenden geldpolitischen Entscheidungen der EZB warteten. Ökonomen erwarteten eine Zinssenkung um 0,25 Prozentpunkte aufgrund der schwachen wirtschaftlichen Lage in der Eurozone. In Frankreich schrumpfte die Wirtschaft im vierten Quartal erstmals seit fast zwei Jahren, und die deutschen Importpreise stiegen stärker als erwartet.

Insgesamt bleibt die wirtschaftliche Entwicklung in den USA deutlich robuster als in der Eurozone, was sich auch in den Wechselkursbewegungen des Euro widerspiegelt.

Die Währung EUR/USD wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,19 % und einem Kurs von 1,037USD auf Forex (31. Januar 2025, 23:00 Uhr) gehandelt.