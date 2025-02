Continental schließt fünf Standorte: 580 Jobs in der Kunststofftechnik betroffen!

Continental plant aufgrund der anhaltenden Krise in der Autoindustrie, in seiner Kunststofftechniksparte Contitech fünf Standorte in vier Bundesländern zu schließen. Dies betrifft insgesamt rund 580 Arbeitsplätze. Die betroffenen Standorte sind Bad Blankenburg (Thüringen), Stolzenau (Niedersachsen), Moers (Nordrhein-Westfalen) sowie der Werkzeugbau am Doppelstandort Frohburg und Geithain (Sachsen). Zudem wird die Produktion am Standort Hamburg im Rahmen der geplanten Verselbstständigung des Geschäftsfeldes Original Equipment Solutions (OESL) verkleinert. Eine Produktionslinie soll vom Contitech-Standort in Hannover an einen Automotive-Standort verlagert werden.

Philip Nelles, Vorstandsmitglied von Continental, erklärte, dass die Maßnahmen eine Reaktion auf die veränderte Marktsituation seien, die durch starke Nachfragerückgänge in bestimmten Branchen, insbesondere in der Automobilwirtschaft und beim Braunkohleabbau, geprägt sei. Das Unternehmen strebt an, die Schließungen sozialverträglich zu gestalten und den betroffenen Mitarbeitern die Möglichkeit zu geben, in andere Unternehmensbereiche zu wechseln.