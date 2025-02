PGH: Verzögerte Akquisition von FinTechs – Was Anleger jetzt wissen müssen! Die The Payments Group Holding GmbH & Co. KGaA (PGH) hat am 31. Januar 2025 eine Ad-hoc-Mitteilung veröffentlicht, die den aktuellen Stand ihrer geplanten Akquisition von Mehrheitsbeteiligungen an vier Internet-Zahlungsdienstleistern beschreibt. Die …