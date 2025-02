The Platform Group AG: Rekordzahlen und optimistische Prognose für 2025!

Nach vorläufigen Zahlen stieg das Bruttowarenvolumen (GMV) um 28 % auf 903 Millionen Euro, während der Nettoumsatz um 20 % auf 525 Millionen Euro zunahm. Das bereinigte EBITDA erreichte 33,2 Millionen Euro, was einem Anstieg von 47 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Der Nettogewinn belief sich auf 35,5 Millionen Euro, was einem Gewinn pro Aktie von 1,7 Euro entspricht. Diese positiven Entwicklungen sind auf eine erhöhte Partnerzahl, eine steigende Anzahl aktiver Kunden und den Beitrag akquirierter Gesellschaften zurückzuführen.

Die The Platform Group AG hat am 31. Januar 2025 im Rahmen ihres Kapitalmarkttages positive vorläufige Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2024 präsentiert und eine optimistische Prognose für 2025 abgegeben. Das Unternehmen, das sich auf Softwarelösungen für Plattformen spezialisiert hat, verzeichnete ein starkes organisches Wachstum, insbesondere in der zweiten Jahreshälfte 2024. Dies führte zu einer Übertreffung der eigenen Prognosen, die bereits mehrfach angehoben wurden.

Für das Geschäftsjahr 2025 erwartet der Vorstand ein weiteres Wachstum mit einem GMV von mindestens 1,2 Milliarden Euro und einem Nettoumsatz zwischen 590 und 610 Millionen Euro. Das bereinigte EBITDA soll zwischen 40 und 42 Millionen Euro liegen, mit einer EBITDA-Marge von mindestens 7 %. Die mittelfristige Planung sieht vor, bis 2026 ein GMV von 1,5 Milliarden Euro und einen Umsatz von 700 Millionen Euro zu erreichen. Zudem plant das Unternehmen, die Anzahl der Partner auf mindestens 17.000 zu erhöhen und in 30 Branchen aktiv zu sein.

Die Strategie der The Platform Group AG basiert auf profitablen Nischen im E-Commerce, organischem Wachstum und gezielten Akquisitionen. Der Vorstand ist optimistisch, dass die definierten Ziele erreicht werden können, insbesondere durch die Implementierung ihrer Softwarelösungen in neuen Branchen, was zu Kostensenkungen und Wachstum führt.

Die vollständigen Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2024 werden am 9. Mai 2025 veröffentlicht. Die The Platform Group AG hat ihren Sitz in Düsseldorf und ist in 25 Branchen aktiv, darunter Möbelhandel, Maschinenbau und Luxusprodukte.

Die The Platform Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,66 % und einem Kurs von 9,20EUR auf Tradegate (31. Januar 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.