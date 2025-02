Verstaatlichung in Sicht? Moskauer Flughafen Domodedowo unter Beschuss!

Analysten sehen in diesem Verfahren auch einen Versuch der russischen Regierung, Eigentum innerhalb des Landes umzuverteilen. Domodedowo gilt als eines der lukrativsten Unternehmen in Russland, was die Begehrlichkeit für eine Verstaatlichung erhöht. Der Flughafen bedient jährlich über 20 Millionen Passagiere und ist nach Scheremetjewo der zweitgrößte Flughafen in Moskau. Im Frachtverkehr ist Domodedowo sogar der führende Flughafen in Russland.

Die Geschichte des Flughafens ist von Konflikten geprägt. In der Vergangenheit gab es bereits mehrere Enteignungsversuche, bei denen den Eignern vorgeworfen wurde, das Unternehmen illegal und unter Wert privatisiert zu haben. Diese Klagen scheiterten jedoch vor Gericht. Auch ein weiterer Versuch, die Eigner wegen Sicherheitsverstößen nach einem Terroranschlag im Jahr 2011 zur Verantwortung zu ziehen, blieb erfolglos.

Die aktuellen Entwicklungen rund um Domodedowo werfen ein Schlaglicht auf die angespannten Eigentumsverhältnisse in Russland und die Bestrebungen der Regierung, strategische Vermögenswerte unter Kontrolle zu bringen. Die kommenden Gerichtsverhandlungen könnten weitreichende Folgen für die Eigentümer und die Zukunft des Flughafens haben.

