EZB senkt Leitzinsen: Deutsche Staatsanleihen profitieren stark!

Zusätzlich zu den geldpolitischen Entscheidungen der EZB wurden die Anleihen durch schwache Konjunkturdaten aus der Eurozone gestützt. Die deutsche Wirtschaft schrumpfte im vierten Quartal um 0,2 Prozent, was über den Erwartungen lag, die einen Rückgang von nur 0,1 Prozent prognostizierten. Auch die gesamte Eurozone zeigte eine stagnierende Wirtschaftsentwicklung.

Am Freitag setzten sich die positiven Trends für deutsche Staatsanleihen fort. Der Euro-Bund-Future stieg um 0,33 Prozent auf 132,34 Punkte, während die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen auf 2,47 Prozent fiel. Diese Entwicklung wurde durch Inflationsdaten aus Deutschland und Frankreich begünstigt, die eine unerwartete Senkung der Inflationsrate in Deutschland zeigten. Volkswirte hatten für Januar eine unveränderte Inflationsrate von 2,6 Prozent erwartet, während die tatsächlichen Daten eine Abnahme signalisierten. In Frankreich blieb die Inflationsrate bei 1,8 Prozent, was ebenfalls unter den Erwartungen lag.

Die gesammelten Daten zur Preisentwicklung könnten den Handlungsspielraum der EZB für weitere Zinssenkungen erweitern. Die EZB hatte am Donnerstag, wie erwartet, die Leitzinsen gesenkt, und Ökonomen rechnen mit einer weiteren Senkung im März. Trotz der positiven Reaktionen auf die Anleihenmärkte betonen Analysten, dass die harmonisierte Verbraucherpreisinflation, die für die EZB entscheidend ist, in Deutschland unverändert bei 2,8 Prozent blieb.

BUND Future wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,33 % und einem Kurs von 132,3EUR auf Eurex (31. Januar 2025, 22:03 Uhr) gehandelt.