ABB übertrifft Erwartungen: Starkes Wachstum und positive Zukunftsaussichten!

ABB hat im Schlussquartal 2024 ein starkes Wachstum verzeichnet und die Profitabilität leicht verbessert, was die Erwartungen der Experten übertraf. Der Elektrokonzern, der Lösungen in den Bereichen Elektrifizierung, Industrierobotik und Automatisierung anbietet, meldete einen Anstieg des vergleichbaren Umsatzes um 5 Prozent auf 8,59 Milliarden US-Dollar. Besonders hervorzuheben ist der Geschäftsbereich Elektrifizierung, der mit einem Umsatzplus von 11 Prozent von einer hohen Nachfrage, insbesondere im Segment Rechenzentren, profitierte.

Im Gegensatz dazu bleibt der Bereich Robotik & Fertigungsautomation ein Sorgenkind, da hier der Umsatz um 9 Prozent zurückging, was auf die allgemeine Schwäche in der Industrie, insbesondere in Europa, zurückzuführen ist. Dennoch konnte der Auftragseingang im Schlussquartal um 4 Prozent zulegen, was auf eine moderate Erholung hindeutet. Insgesamt stieg der Auftragseingang auf vergleichbarer Basis um 7 Prozent auf 8,09 Milliarden Dollar.