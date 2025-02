Baader Bank: Wechsel an der Spitze – Dr. Louis Hagen neuer Aufsichtsratschef!

Helmut Schreyer war seit dem 14. Juli 2004 im Aufsichtsrat der Baader Bank tätig und hat in den letzten zwei Jahrzehnten maßgeblich zur Entwicklung der Bank beigetragen. Nico Baader, Vorstandsvorsitzender der Baader Bank, würdigte Schreyers Engagement und seine wertvolle Arbeit, insbesondere in seiner Rolle als Vorsitzender. Schreyer wird für seine langjährige Unterstützung und Expertise in der Bankbranche geschätzt.

In einer außerordentlichen Sitzung hat der Aufsichtsrat der Baader Bank AG am 30. Januar 2025 einen Wechsel an der Spitze des Aufsichtsrats beschlossen. Helmut Schreyer gibt auf eigenen Wunsch das Amt des Aufsichtsratsvorsitzenden ab, bleibt jedoch weiterhin Mitglied des Aufsichtsrats. Als Nachfolger wurde Dr. Louis Hagen gewählt, der mit sofortiger Wirkung die Position des Aufsichtsratsvorsitzenden übernimmt.

Dr. Louis Hagen, der in der Hauptversammlung am 6. Juli 2023 in den Aufsichtsrat gewählt wurde, bringt umfangreiche Erfahrung aus der Finanzbranche mit. Von 2009 bis 2022 war er Mitglied des Vorstands der Münchener Hypothekenbank eG, wo er auch als Vorstandsvorsitzender tätig war. In seiner neuen Rolle als Aufsichtsratsvorsitzender der Baader Bank zeigt sich Dr. Hagen erfreut über das entgegengebrachte Vertrauen und betont, dass er den Wachstumsweg der Bank mit großem Interesse und Verantwortung begleiten möchte.

Die Baader Bank AG ist ein führender Anbieter von Wertpapier- und Banking-Dienstleistungen in Europa. Mit einem hochleistungsfähigen Setup vereint die Bank Handel und Banking unter einem Dach und bietet ihren Kunden einen sicheren, automatisierten und skalierbaren Zugang zu den Kapitalmärkten. Die Bank hat ihren Sitz in Unterschleißheim bei München und beschäftigt rund 550 Mitarbeiter. Zu den angebotenen Dienstleistungen gehören Market Making, Capital Markets, Brokerage, Fund Services, Account Services und Research Services.

Die Baader Bank plant in naher Zukunft mehrere wichtige Termine, darunter den Börsentag in Frankfurt am 15. Februar 2025 und die Pressemitteilung zum vorläufigen Jahresergebnis 2024 am 27. Februar 2025. Dr. Hagens Übernahme des Vorsitzes markiert einen bedeutenden Schritt in der Unternehmensführung der Baader Bank und könnte neue Impulse für die zukünftige Entwicklung des Unternehmens setzen.

Die Baader Bank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,25 % und einem Kurs von 3,93EUR auf Tradegate (31. Januar 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.