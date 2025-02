mwB fairtrade: Rekordzahlen 2024 – Von Verlust zu Gewinn im Wertpapierhandel!

Im Rahmen der Geschäftstätigkeit gab es jedoch auch einige Herausforderungen. Der vorläufige Provisionsüberschuss sank auf 3.584 TEUR, im Vergleich zu 3.892 TEUR im Vorjahr. Demgegenüber stieg das vorläufige Handelsergebnis auf 28.691 TEUR, was eine deutliche Verbesserung gegenüber 19.590 TEUR im Jahr 2023 darstellt. Die allgemeinen Verwaltungsaufwendungen erhöhten sich auf 25.558 TEUR, wobei die Personalaufwendungen auf 9.678 TEUR und die anderen Verwaltungsaufwendungen auf 15.880 TEUR anstiegen.

Die mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG hat am 31. Januar 2025 vorläufige Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2024 veröffentlicht, die eine signifikante Verbesserung im Vergleich zum Vorjahr zeigen. Das Unternehmen erwartet ein Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit von 6.682 TEUR, was einen Anstieg von 762 TEUR im Jahr 2023 darstellt. Der Jahresüberschuss wird voraussichtlich bei 3.204 TEUR liegen, während im Vorjahr ein Verlust von 469 TEUR verzeichnet wurde. Diese Zahlen beinhalten bereits eine aufwandswirksame Zuführung zum Fonds für allgemeine Bankrisiken in Höhe von 1.413 TEUR, was ebenfalls einen Anstieg im Vergleich zu 688 TEUR im Vorjahr darstellt.

Das Eigenkapital der mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG stieg zum 31. Dezember 2024 auf 21.827 TEUR, verglichen mit 18.648 TEUR im Vorjahr. Der Fonds für allgemeine Bankrisiken summierte sich auf etwa 16.777 TEUR, was ebenfalls einen Anstieg darstellt. Insgesamt belaufen sich die vorläufigen Eigenmittel auf ca. 38.604 TEUR.

Die Gesellschaft plant, den testierten und festgestellten Jahresabschluss für 2024 am 28. Mai 2025 zu veröffentlichen. Diese positiven Entwicklungen sind in einem von stetigem Wandel geprägten Marktumfeld zu verzeichnen, was die Resilienz und Anpassungsfähigkeit der mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG unterstreicht.

Zusätzlich zur Ergebnisveröffentlichung lädt die mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG zu ihrer virtuellen „Focus on IT“-Konferenz am 4. Februar 2025 ein, bei der mehrere Unternehmen ihre Geschäftsmodelle präsentieren werden. Diese Konferenz bietet eine Plattform für den Austausch und die Diskussion über aktuelle Trends und Entwicklungen in der IT-Branche.

Die mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,66 % und einem Kurs von 4,94EUR auf Tradegate (31. Januar 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.