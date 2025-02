Borussia Dortmund: Kaufempfehlung und Zielpreis von 5,50 Euro bis 2026!

Am 31. Januar 2025 veröffentlichte die NuWays AG eine aktualisierte Analyse zur Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA, in der eine Kaufempfehlung ausgesprochen wird. Der Zielpreis für die Aktie wurde auf 5,50 Euro festgelegt, mit einer Prognose für die nächsten 12 Monate. Die Analyse folgt auf die Vergabe der nationalen TV-Rechte, die im Dezember 2024 einen Anstieg von 2 % im Vergleich zum vorherigen Zyklus erzielte. Die DFL hat nun die Verteilung der Einnahmen für den Zeitraum 2025 bis 2029 beschlossen, wobei 50 Millionen Euro der zusätzlichen 80 Millionen Euro für Wachstumsprojekte verwendet werden sollen, die allen Vereinen zugutekommen.

Ein zentraler Aspekt der neuen Verteilung ist die Berücksichtigung der nationalen TV-Quoten und der Mitgliederzahlen der Vereine, was für Borussia Dortmund vorteilhaft ist, da der Verein in beiden Kategorien an zweiter Stelle steht. Die Solidaritätszahlungen an die Zweitligisten steigen von 8,5 Millionen auf 10 Millionen Euro, was jedoch für Dortmund leicht negativ sein könnte, da der Verein voraussichtlich international spielt. Zudem wird die Gewichtung der Einsätze junger, in Deutschland ausgebildeter Spieler erhöht, was Dortmund zugutekommt, da der Verein für seine Talentförderung bekannt ist.